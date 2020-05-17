Seoul - Gwangju maçı canlı izle...

Pandemi sürecinin yavaş yavaş azalmasının ardından liglerde maçlar oynanmaya başlıyor. Güney Kore Ligi geçen hafta başlamıştı. İlk maçta Gangwon'a deplasmanda 3-1 yenilen FC Seoul bu hafta sahasında Gwangju ile karşı karşıya geliyor. Mücadeyi canlı izleme seçenekleri ve detaylar haberimizde...

Seoul - Gwangju maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 13:00'te başlayan mücadele Güney Kore Ligi youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Ayrıca mücadeleyi bu sayfa üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.



