Seoul - Gwangju maçı canlı izle...

Güney Kore Ligi'nde 2. hafta maçında FC Seoul sahasında Gwangju ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izleme seçenekleri haberimizde...

17 Mayıs 2020, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Seoul - Gwangju maçı canlı izle...

Pandemi sürecinin yavaş yavaş azalmasının ardından liglerde maçlar oynanmaya başlıyor. Güney Kore Ligi geçen hafta başlamıştı. İlk maçta Gangwon'a deplasmanda 3-1 yenilen FC Seoul bu hafta sahasında Gwangju ile karşı karşıya geliyor. Mücadeyi canlı izleme seçenekleri ve detaylar haberimizde...

Seoul - Gwangju maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 13:00'te başlayan mücadele Güney Kore Ligi youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Ayrıca mücadeleyi bu sayfa üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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