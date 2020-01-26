İtalya Serie A'da gözler bugün Roma'da derbi maçta olacak. Roma derbisinde Roma ile Lazio 3 puan mücadelesi verecek. Puan olarak rakibinin oldukça gerisinde kalan Roma rasibini taraftarı önünde mağlup ederek puan farkını azaltmak istiyor. Lazio ise derbi maçta rakibiyle puan farkını açmak istiyor.

Roma - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Olimpico'da saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Roma - Lazio muhtemel 11'ler...

Roma: Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

Lazio: Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Alberto, Lulic, Correa, Immobile

Roma'da Zaniola, Zappacosta, Pastore, Santon, Diawara, Mkhitaryan ve Perotti sakat. Konuk ekipte ise Lukaku, Marusic ve Cataldi oynmayacak.