Roma - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İtalya Serie A'da Derby Capitolino yani Roma derbisinde Roma ile Lazio kozlarını paylaşacak. Sahasında oynadığı son iki maçı kaybeden Roma geçen hafta Genoa deplasmanında kazanarak moral bulmuştu. Lazio ise oldukça formda... Peki, Roma - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İtalya Serie A'da gözler bugün Roma'da derbi maçta olacak. Roma derbisinde Roma ile Lazio 3 puan mücadelesi verecek. Puan olarak rakibinin oldukça gerisinde kalan Roma rasibini taraftarı önünde mağlup ederek puan farkını azaltmak istiyor. Lazio ise derbi maçta rakibiyle puan farkını açmak istiyor.
Roma - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Olimpico'da saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
ROMA MAÇINDA LAZIO FAVORİ ÇIKIYOR! İŞTE MAÇIN ORANI
Roma - Lazio muhtemel 11'ler...
Roma: Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko
Lazio: Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Alberto, Lulic, Correa, Immobile
Roma'da Zaniola, Zappacosta, Pastore, Santon, Diawara, Mkhitaryan ve Perotti sakat. Konuk ekipte ise Lukaku, Marusic ve Cataldi oynmayacak.