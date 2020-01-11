La Liga'nın 2 devi İspanya Süper Kupası için karşı karşıya geliyor. Zidane ile daha önce büyük başarılar kazanan, bu sezon da yine İspanya Ligi'nde şampiyonluğa oynayan Real Madrid, takipçisi ve ezeli rakibi Atletico Madrid ile kupa için sahneye çıkacak. İki takımda kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yıldızların dev randevusu 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Real Madrid Valencia'yı yarı finalde mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Atletico Madrid ise Barcelona engelini aşmıştı...



