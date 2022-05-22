Preimer Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig canlı puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde heyecan artık dorukta. Şampiyon bugün belli oluyor... Bir tarafta Manchester City, diğer tarafta Liverpool'u olacak. 90 puanlı lider City, Aston Villa'yı yenerse Liverpool'un maçının sonucuna bakmaksızın zaferini ilan edecek. Liverpool'un şampiyon olabilmesi için hem Wolves'ı yenmeleri hem de City'nin puan kaybetmesi gerekiyor. Peki, Preimer Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig canlı puan durumu nedir? Tüm detaylar ve maçların canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon bugün belli oluyor... Bir tarafta Pep Guardiola'nın takımı sonşampiyon Manchester City, diğer tarafta Jürgen Klopp'un Liverpool'u olacak.
Premier Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Ligdeki tüm maçlar, 18.00‘de başlayacak ve S Sport ile Sport Sport Plus'tan yayınlanacak. Ayrıca maçların canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr...
90 puanlı lider City, Liverpool'un efsanelerinden Steven Gerrard'ın hocalığını yaptığı Aston Villa'yı konuk edecek. 89 puanlı ikinci Klopp'un takımı da evinde Wolves'ı ağırlayacak. City, kazanması halinde rakibinin maçının sonucuna bakmaksızın zaferini ilan edecek. Kırmızılar'ın ise şampiyon olabilmesi için hem Wolves'ı yenmeleri hem de City'nin puan kaybetmesi gerekiyor. Tarafların olası bir puan eşitliği halinde ise ikili averajlar eşit ancak City'nin, rakibine göre artı 6 gol averajı üstünlüğü bulunuyor.
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İngiltere Premier Lig son hafta maç programı
Arsenal - Everton
Brentford - Leeds United
Brighton - West Ham United
Burnley - Newcastle United
Chelsea - Watford
Crystal Palace - Manchester United
Leicester City - Southampton
Liverpool - Wolverhampton
Manchester City - Aston Villa
Norwich City - Tottenham