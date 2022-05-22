İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon bugün belli oluyor... Bir tarafta Pep Guardiola'nın takımı sonşampiyon Manchester City, diğer tarafta Jürgen Klopp'un Liverpool'u olacak.

Premier Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Ligdeki tüm maçlar, 18.00‘de başlayacak ve S Sport ile Sport Sport Plus'tan yayınlanacak. Ayrıca maçların canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr...

90 puanlı lider City, Liverpool'un efsanelerinden Steven Gerrard'ın hocalığını yaptığı Aston Villa'yı konuk edecek. 89 puanlı ikinci Klopp'un takımı da evinde Wolves'ı ağırlayacak. City, kazanması halinde rakibinin maçının sonucuna bakmaksızın zaferini ilan edecek. Kırmızılar'ın ise şampiyon olabilmesi için hem Wolves'ı yenmeleri hem de City'nin puan kaybetmesi gerekiyor. Tarafların olası bir puan eşitliği halinde ise ikili averajlar eşit ancak City'nin, rakibine göre artı 6 gol averajı üstünlüğü bulunuyor.

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İngiltere Premier Lig son hafta maç programı

Arsenal - Everton

Brentford - Leeds United

Brighton - West Ham United

Burnley - Newcastle United

Chelsea - Watford

Crystal Palace - Manchester United

Leicester City - Southampton

Liverpool - Wolverhampton

Manchester City - Aston Villa

Norwich City - Tottenham