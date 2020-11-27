Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden olan Fenerbahçe Beko, Euroleague’in mücadeleci rakiplerinden biri olan Valencia’yı kendi sahasında konuk ederken siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

Parkeye çıktığı son 5 karşılaşmanın yalnızca 2’sinden galibiyet çıkarabilen Sarı-lacivertli ekip, kazanma istatistiğini yükseltmek ve takımın olumsuz gidişatını durdurmak için bu akşam saat 20.45’deİspanyol temsilcisi Valencia Basket ile kritik bir maça çıkacak.

Takımın yıldız ismi Nando De Colo’nun sakatlığı devam ederken, Bahçeşehir Koleji’nden geçtiğimiz günlerde transfer edilen skorer oyun Alex Perez de çıktığı antrenmanda sakatlandı ve 2 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Şu ana dek ligin en dengeli performanslarından birini sergileyen Valencia’nın son 4 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. İspanyol ekibi, En son Bayern Münih’e kaybettiği mücadelenin ardından Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv’i etkili oyunuyla geçerek Playoff için iddialı ekiplerden biri olduğunu kanıtlamıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bu sezon 10 karşılaşmadan 4 galibiyet çıkaran Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 13. Sırasında yer alıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun oynadığı 10 karşılaşmanın yalnızca bir tanesinde 160 sayı barajı aşıldı.

Valencia ise bu sezon oynadığı 9 maçın 6’sından galibiyet elde etti. 6 karşılaşmada 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Fenerbahçe Beko’nun Valencia’yı konuk edeceği maçta %11 oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Fenerbahçe'de De Colo, Alex Perez sakat. Melih, milli takımda. Vesely'nin durumu maç günü belli olacak. Valencia'da ise Labeyrie sakatlandı ve İstanbul'a getirilmedi. Valencia, son dönemde formda. 9 maçta 6 galibiyet elde ettiler. Fenerbahçe sorunlu. Kazansa bile çok zorlanıyorlar. 6.5 handikapla beraber 2 tercihini öneriyorum



