Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile 3 puan mücadelesi verecek. Grupta oynadığı iki maçı da kazanan Milan 6 puanda bulunuyor. Lille ise 2 maçta 4 puan topladı. Lille deplasmanda kazanarak liderlik koltuğunu devrelmak istiyor. Milan ise 3'te 3 peşinde olacak.

Milan - Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro (Giuseppe Meazza) bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Milan - Lille muhtemel 11'ler...

Milan: Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romangnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Rebic, Diaz, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Andre, Soumare, Bamba, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Lille'de bu karşılaşma öncesi eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Milan da ise Musacchio, Gabbia sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Demir Grup Sivasspor , I Grubu üçüncü hafta mücadelesinde yarın Azerbaycan'ın Karabağ takımını saat 20.55'te ağırlayacak. Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 Roma (İtalya) - Cluj (Romanya)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda)

20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa)

20.55 Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika)

20.55 Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

20.55 PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya)

20.55 Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya)

20.55 Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.55 Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)

23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)

23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)