TRT'nin "Ev Hayat Dolu" sloganıyla hayata geçirilen yayın akışında, sporseverlere dünyaya nam salmış sporcuların belgesellerinden, unutulmaz maçlar sunulacak. Dünyaya nam salmış sporcularının belgesellerinden, unutulmaz maçlar TRT Spor ekranından izleyici ile buluşacak.

Michael Jordan belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyanın en ünlü sporcularından biri olan Michael Jordan’ın kariyerindeki bilinmeyenler, merak edilenler ve çok daha fazlasının anlatıldığı “Michael Jordan Rides The Bus” belgeseli ile sporseverler Jordan’ı biraz daha yakından tanıyacak. 2010 yapımı belgeselde babasının öldürülmesiyle sarsılan Jordan’ın kariyerinin zirvesindeyken profesyonel basketbolu bırakıp beyzbola başlamasının nedenleri keşfedilecek.

Michael Jordan Rides The Bus belgeseli 11 Nisan Cumartesi saat 12.00’de TRT Spor’da.

Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

74 yaşında hayata gözlerini yuman efsane boksör Muhammed Ali’nin 2 Ekim 1980'de Larry Holmes ile yaptığı unvan maçının hikayesini ekranlara geliyor. 2009 yapımı belgeselde boksu bıraktıktan iki yıl sonra Larry Holmes'un karşısına dünya şampiyonluğu unvanını dördüncü kez kazanmak için çıkan Ali’nin kariyeri ele alınıyor. Spor hayatı dışında da kendini milyonlara sevdiren Muhammed Ali’nin hayatını anlatan belgesel, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Muhammed Ali ve Larry belgeseli 12 Nisan Pazar saat 12.00’de TRT Spor’da.