Ole Gunnar Solskjaer ile Jose Mourinho arasındaki dev mücadelede kazanan kim olacak? Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Tottenham'ı konuk edecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, sezona istediği gibi başlayamadı ve lider Liverpool'un 22 puan gerisinde kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır darbeler alan United, taraftarı önünde kazanmanın hesaplarını yapıyor. Mauricio Pochettino'nun yerine göreve gelen Jose Mourinho ile ligde çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Tottenham ise çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Paul Tierney'in yöneteceği mücadele S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester United - Tottenham muhtemel 11'ler:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, James, Lingard, Rashford, Martial

Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Ndombele, Dier, Lucas Moura, Alli, Heung-Min, Kane

Ole Gunnar Solskjaer'in son şansı

14 haftası geride kalan Premier Lig'de 18 puan toplayabilen Manchester United, 10. sırada yer alıyor. Şampiyonluk yarışında çok geride kalan United'da teknik patron Solskjaer'in koltuğu sallanıyor. Ada basınında Tottenham mücadelesi, Ole Gunnar Solskjaer'in son şansı olarak gösteriliyor.

Tottenham Jose Mourinho ile yeniden doğdu

Geçtiğimiz sezon yakalanan başarının uzağında kalan Tottenham, kan değişikliğine gitmiş ve Pochettino'nun yerine takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti. Portekizli hoca ile çıktığı 3 maçın tamamını kazanan Londra ekibi, 20 puanla 6. sırada yer alıyor.

Sakatlıklar can sıkıyor

İki takımda da sakatlıklar can sıkıyor. Manchester United'da Eric Bailly, Fosu-mensah, Marcos Rojo ve Paul Pogba, konuk ekip Tottenham'da ise Lloris, Vorm, Lamela ile Davies sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecekler.