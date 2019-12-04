Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirve yarışından bir hayli uzak kalan Manchester United ile Tottenham Old Trafford'ta kozlarını paylaşacak. Mauricio Pochettino'nun yerine göreve gelen Jose Mourinho, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kritik maç Ole Gunnar Solskjaer'in ise son şansı olarak görülüyor. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Ole Gunnar Solskjaer ile Jose Mourinho arasındaki dev mücadelede kazanan kim olacak? Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Tottenham'ı konuk edecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, sezona istediği gibi başlayamadı ve lider Liverpool'un 22 puan gerisinde kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır darbeler alan United, taraftarı önünde kazanmanın hesaplarını yapıyor. Mauricio Pochettino'nun yerine göreve gelen Jose Mourinho ile ligde çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Tottenham ise çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Paul Tierney'in yöneteceği mücadele S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Manchester United - Tottenham muhtemel 11'ler:
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, James, Lingard, Rashford, Martial
Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Ndombele, Dier, Lucas Moura, Alli, Heung-Min, Kane
Ole Gunnar Solskjaer'in son şansı
14 haftası geride kalan Premier Lig'de 18 puan toplayabilen Manchester United, 10. sırada yer alıyor. Şampiyonluk yarışında çok geride kalan United'da teknik patron Solskjaer'in koltuğu sallanıyor. Ada basınında Tottenham mücadelesi, Ole Gunnar Solskjaer'in son şansı olarak gösteriliyor.
Tottenham Jose Mourinho ile yeniden doğdu
Geçtiğimiz sezon yakalanan başarının uzağında kalan Tottenham, kan değişikliğine gitmiş ve Pochettino'nun yerine takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti. Portekizli hoca ile çıktığı 3 maçın tamamını kazanan Londra ekibi, 20 puanla 6. sırada yer alıyor.
Sakatlıklar can sıkıyor
İki takımda da sakatlıklar can sıkıyor. Manchester United'da Eric Bailly, Fosu-mensah, Marcos Rojo ve Paul Pogba, konuk ekip Tottenham'da ise Lloris, Vorm, Lamela ile Davies sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecekler.