Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Fransız PSG'yi konuk edecek. Grupta oynanacak diğer maçta ise Manchester United, Leipzig'le kozlarını paylaşacak. İlk maçta PSG'yi deplasmanda deviren United, 2'de 2 yapmak istiyor. Başakşehir'i mağlup eden Leipzig ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. İki takımda da sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. İngiliz ekibinde Bailly ve Lingard, Leipzig'e karşı forma giyemeyecek. Leipzig'de ise Klostermann, Laimer ve Mukiele, zorlu maçı kaçıracak isimler.

Manchester United - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'un ev sahipliği yapacağı Manchester United - Leipzig karşılaşması TSİ 23.00'te başlayacak. Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester United - Leipzig muhtemel 11'ler:

Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Telles, Fernandes, Martial, Rashford

Leipzig: Gulasci, Adams, Orban, Upamecano, Halstenberg, Olmo, Kampl, Forsberg, Angelino, Nkunku, Poulsen

İkinci maçlar öncesinde H Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Leipzig / 3 puan

2- Manchester United / 3 puan

3- PSG / 0 puan

4- Başakşehir / 0 puan