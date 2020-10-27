Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci haftada sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan birinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile Alman panzeri Bayern Munih karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Atletico Madrid'i 4-0 gibi net bir skorla sürklase neden Bayern Munih deplasmanda da kazanarak gruplarda 2'de 2 yapmak istiyor. İlk maçta deplasmanda Salzburg ile 2-2 berabere kalan Lokomotiv Moskova ise sahasında ilk galibiyetini arayacak.

Lokomotiv Moskova - Bayern Munih saat kaçta, hangi kanalda?

Lokomotiv Central Stadium'unda oynanacak ve saat 20:55'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Lokomotiv Moskova - Bayern Munih muhtemel 11'ler...

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Rybus, Cerqueira, Corluka, Zhivoglyadov, Zhemaletdinov, Kulikov, Kryhowiak, Miranchuk, Smolov, Eder

Bayern Munih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

Ev sahibi takımda Slobodan Rajkovic, Bayern Munih de ise Alphonso Davies sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyimeyecek.