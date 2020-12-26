Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi 27 puanı bulunan Leicester, lider Liverpool'un ardından 2. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan ve 26 puanda olan Manchester United ise 3. basamakta. İki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak ve zirve iddiasını güçlendirmek. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Peki, Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Leicester City - Manchester United muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Premier Lig'in 15. haftasında Leicester City ile Manchester United kozlarını paylaşacak. 27 puanı bulunan ve sezonun flaş takımlarından olan Leicester, 31 puanlı Liverpool'un ardından 2. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik Manchester United ise 26 puanla 3. basamakta. Geçtiğimiz hafta Tottenham'ı deplasmanda avlayan Leicester, Manchester engelini de aşıp kritik 2 maçtan 6 puanla ayrılmanın ve kritik virajı dönmenin hesaplarını yapıyor. Son 7 maçtan 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ve zirve iddiasını güçlendiren Manchester United ise çıkışını zorlu deplasmanda da sürdürmeye çalışacak.
Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
King Power'da oynanacak karşılaşmayı Mike Dean yönetecek. TSİ 15.30'da başlayacak 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.
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Leicester City - Manchester United muhtemel 11'ler:
Leicester City: Schmeichel, Fofana, Evans, Fuchs, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Justin, Barnes, Maddison, Vardy
Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Fred, Rashford, Greenwood, Fernandes, Martial
Leicester'da Cengiz Ünder ve sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü'nün yedek kulübesinde olması bekleniyor. Amartey ve Pereira da sakatlık nedeniyle kritik maçı kaçıracak isimler. Manchester United'da ise ise tek eksik Marcos Rojo.