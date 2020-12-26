Premier Lig'in 15. haftasında Leicester City ile Manchester United kozlarını paylaşacak. 27 puanı bulunan ve sezonun flaş takımlarından olan Leicester, 31 puanlı Liverpool'un ardından 2. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik Manchester United ise 26 puanla 3. basamakta. Geçtiğimiz hafta Tottenham'ı deplasmanda avlayan Leicester, Manchester engelini de aşıp kritik 2 maçtan 6 puanla ayrılmanın ve kritik virajı dönmenin hesaplarını yapıyor. Son 7 maçtan 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ve zirve iddiasını güçlendiren Manchester United ise çıkışını zorlu deplasmanda da sürdürmeye çalışacak.

Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

King Power'da oynanacak karşılaşmayı Mike Dean yönetecek. TSİ 15.30'da başlayacak 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

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Leicester City - Manchester United muhtemel 11'ler:

Leicester City: Schmeichel, Fofana, Evans, Fuchs, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Justin, Barnes, Maddison, Vardy

Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Fred, Rashford, Greenwood, Fernandes, Martial

Leicester'da Cengiz Ünder ve sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü'nün yedek kulübesinde olması bekleniyor. Amartey ve Pereira da sakatlık nedeniyle kritik maçı kaçıracak isimler. Manchester United'da ise ise tek eksik Marcos Rojo.