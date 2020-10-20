Geçen sezon Serie A'yı 4. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Lazio sezonun ilk Avrupa maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Lazio sahasında kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Borussia Dortmund ise deplasmanda galibiyet arayacak. Grubun diğer maçında ise Zenit ile Club Brugge kozlarını paylaşacak.

Lazio - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Olimpico'da oynanacak ve bu akşam saat 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Lazio - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler...

Lazio: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Elberto, Marusic, Immobile, Correa

Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Pisczek, Hummels, Guerreiro, Delaney, Witsel, Reyna, Reus, Sancho, Haaland



