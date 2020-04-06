Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen fenomen dizisi “Aşk-ı Memnu”, 06 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana geliyor.

Aşk-ı Memnu saat kaçta?

Tatlıtuğ ve Saat’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 10.45’de Kanal D’de...

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

Aşk-ı Memnu 1. bölüm izle

Aşk-ı Memnu dizisinin konusu ne?

İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent Ziyagil köşkünde yalnız kalır. Çocuklarının eğitimi için köşke yerleşen Matmazel De Courton, zaman içerisinde köşk halkıyla da iyi ilişkiler kurar. Adnan ile aralarında söze dökülmeyen bir yakınlaşma olsa da, Adnan kendisinden oldukça genç Bihter Yöroğlu’na aşık olur ve onunla evlenir.

Önce Bihter bir süre sonra da annesi Firdevs Yöroğlu köşke yerleşirler. Eşini kaybeden Firdevs’in hayattaki tek amacı lüks içerisindeki yaşam standartlarını sürdürebilmektir. Bihter maddiyat için evlendiği Adnan’ı aralarındaki yaş farkına rağmen başlar da sevse de, bir süre sonra Adnan’ın yeğeni Behlül ile yakınlaşır. Behlül ise amcasının kızı Nihal’in küçüklüğünden beri ona aşık olduğunu anlamamazlıktan gelerek uzatmalı okuduğu üniversitede çapkın yaşamına devam eder; ta kii evlerine yeni taşınan Bihter’e aşık oluncaya kadar…