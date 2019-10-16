Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa’da sezonu açıyor. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women E Grubu açılış haftası mücadelesinde Lulea BBK’yı ağırlayacak.

Galatasaray - Lulea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 19.30’da başlayacak olan mücadele Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil. Maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu sezon oynadığı tek resmi mücadelede Çankaya Üniversitesi ile karşılaştı ve sahadan 89-64’lük galibiyet ile ayrıldı. Tüm oyuncuların süre aldığı ve skora katkı yaptığı mücadelede 15 sayı ile oynayan Victoria Macaulay en skorer isim olurken ona 14 sayı ile Bria Hartley ve 10’ar sayıyla Işıl Alben, Dragana Stankovic ikilisi eşlik etti.

Rakip Lulea BBK, şu ana kadar İsveç Ligi’nde oynadığı üç maçta aldığı iki galibiyet bir mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alıyor. Son oynadığı karşılaşmada Norrköping Dolphins ile karşılaşan rakibimiz, sahadan 74-49’luk galibiyet ile ayrıldı.