Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4’üncülük etabı yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4’üncülük etabı yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek. İki takımın birer galibiyet aldığı seride üçüncü maçı kazanan takım, finalde VakıfBank’ın rakibi olacak.
Final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Müsabaka TRT Spor 2’den naklen yayımlanacak.