Fenerbahçe - Galatasaray (şifresiz) derbisi hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe HDI Sigorta, Axa Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Fenerbahçe HDI Sigorta ile son olarak 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası müsabakasında karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak şampiyon olmuştu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta derbide karşı karşıya gelecek. İlk hafta evinde Halkbank'ı ve 2. hafta deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta, 3. hafta İzmir'de Arkas Spor'u 3-0 yendi.
Geçtiğimiz hafta Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yenen Galatasaray HDI Sigorta da Axa Sigorta Efeler Ligi’nde oynadığı 3 maçtı da kazandı. Her iki takımın da ligde 9 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe - Galatasaray (şifresiz) derbisi hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi bu akşam saat 19.00’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Derbi mücadelesi TRT Spor 2 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.
İki takım arasında iki hafta önce oynanan Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçını Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 kazanmıştı.
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