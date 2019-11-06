Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta derbide karşı karşıya gelecek. İlk hafta evinde Halkbank'ı ve 2. hafta deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta, 3. hafta İzmir'de Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Geçtiğimiz hafta Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yenen Galatasaray HDI Sigorta da Axa Sigorta Efeler Ligi’nde oynadığı 3 maçtı da kazandı. Her iki takımın da ligde 9 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe - Galatasaray (şifresiz) derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi bu akşam saat 19.00’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Derbi mücadelesi TRT Spor 2 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında iki hafta önce oynanan Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçını Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 kazanmıştı.

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