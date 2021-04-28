Euroleague arenasındaki temsilcilerimizden olan Fenerbahçe Beko, Euroleague çeyrek finalinde eşleştiği CSKA Moskova ile turun üçüncü maçına çıkarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

Çeyrek final turunda eşleştiği CSKA Moskova’ya karşı serinin ilk iki maçında gösterdiği mücadeleye rağmen eksikler sebebiyle 2-0 geriye düşen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam İstanbul’da seriyi uzatmak ve şansını devam ettirmek için parkeye çıkacak.

Mutlak galibiyete ihtiyacı olan Sarı-lacivertliler’de ilk 2 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen yıldız oyuncu Jan Vesely’nin durumunun maç saatinde belli olacağı belirtlmişti.

Rus temsilcisi ise ilk 2 karşılaşmada Daniel Hackett ve Will Clyburn ile fark yaratmayı başarıp istedği skoru elde etmişti. Dimitris Itoudis ve öğrencileri ise bu maçı da kazanarak seriyi uzatmadan adını Dörtlü Final’e yazdırma hedefinde olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bu sezon toplamda 4 kez karşı karşıya gelen CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko’nun maçlarının ikisinde 160 sayı barajı aşıldı.

Euroleague normal sezonunda İstanbul’da oynanan ilk maçı CSKA Moskova 78-77 kazanırken, Moskova’da oynanan karşılaşmayı ise 83-89’luk skorla Fenerbahçe Beko kazanmıştı.

Euroleague’in artık klasikleşen karşılaşmalarından biri haline gelen CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko mücadelesinde bu zamana kadar oynanan 31 maçın 22’sini CSKA Moskova, 9’unu ise temsilcimiz kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova’nın karşı karşıya geleceği maçta 18% oranında ev sahibi takımın galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Fenerbahçe, eksik oyuncularla Moskova'da iyi mücadele etti ama 4. periyotlarda mağlup oldu. Coach Kokoskov, Ulanovas, Eddie ve Bobby Dixon bu maçta da yok. Ahmet ve Vesely'nin durumları maç saati belli olacak. CSKA'da ise Bolomboy'un sakatlığı sürüyor. Vesely oynarsa işler farklı olabilir. Ama bu eksiklerle Fenerbahçe kazanır diyemiyorum. İki takım da birbirine önlem almaya çalışacak. İki maçta artı ve eksi yönlerini gördüler. Çok yüksek skor beklemiyorum. 163.5 oranından alt tercihini öneriyorum.