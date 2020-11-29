Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri... Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, iki takım için de büyük önem taşıyor. Transfer şampiyonu olarak sezona giren ve oynadığı 9 maçta sadece 1 mağlubiyet alarak zirve yolundan hiç sapmayan Fenerbahçe, yükselen form grafiğini ezeli rakibi Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda toparlanan ve Başakşehir galibiyetle ayağa kalkan Kara Kartal ise Nisan 2005'ten bu yana deviremediği rakibini yıkıp, şeytanın bacağını kırmak ve zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Ozan Tufan, Perotti; Cisse.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.