Fatih Karagümrük-ALG Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021-2022 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, 12 Haziran Pazar günü saat 21.00'de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak maçta iki takım sahaya tarihlerindeki ilk Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmak için çıkacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Müsabakayı; Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Mürvet Yavuztürk, Neslihan Muratdağı hakem dörtlüsü yönetecek. Gözlemci olarak ise Dilan Deniz Gökcek İşcan görev yapacak. Maçın normal süresinin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek.

Wulfz Fatih Karagümrük ve ALG Spor finale nasıl geldi

Kadın futboluna ilk kez bu sezon adım atan Wulfz Fatih Karagümrük, 24 takımın 12'şerli 2 grupta mücadele ettiği ligde, normal sezonu B Grubu'nda 52 puanla ikinci sırada bitirdi. 16 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, 4 maçta berabere kalırken, 2 kez de sahadan yenik ayrıldı. Bu maçlarda 52 gol atan Wulfz Fatih Karagümrük, kalesinde 14 gol gördü.

Play-off çeyrek finalinde Fatih Vatan Spor ile eşleşen kırmızı-siyahlı ekip, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini kendi evinde 2-0 yenerek son 4 takım arasına girdi. Yarı finalde Fenerbahçe A.Ş.'nin rakibi olan Wulfz Fatih Karagümrük, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibi ile 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

Kadın futbolunda son yılların iddialı takımlarından olan ALG Spor, normal sezonu 59 puanla B Grubu'nda lider olarak tamamladı. 19 maçını kazanan Gaziantep temsilcisi, 2 kere berabere kalırken, 1 kez kaybetti. Rakip fileleri 93 kez havalandıran ALG Spor, sadece 3 gol yedi ve ligde kalesinde en az gören takım oldu.

Play-off çeyrek finalinde Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'nün rakibi olan ALG Spor, deplasmandaki maçı 1-0, sahasındaki mücadeleyi de 4-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Bu turda geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile eşleşen Gaziantep ekibi, İstanbul'da 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında da sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.

Böylelikle B Grubu'nun lideri ve ikincisi şampiyonluk mücadelesi yapmaya hak kazandı. İki takımın normal sezonda oynadığı ilk maçta ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü Gaziantep'te 2-0 yenerken, İstanbul'daki mücadelede sevinen taraf 1-0'lık skorla Wulfz Fatih Karagümrük oldu.

En golcü Mariem Houij

Wulfz Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü Bahar Özgüvenç yapıyor. ALG Spor'u çalıştıran isim ise Hasan Vural. ALG Spor'dan Mariem Houij normal sezonda attığı 26 golle B Grubu'nda Gol Kraliçesi oldu. Tunuslu futbolcu, play-off maçlarında ise 3 gol kaydetti. Normal sezon ve play-off karşılaşmaları toplamında Wulfz Fatih Karagümrük'ün en golcü ismi ise rakip fileleri 14 kez havalandıran Saratou Traore. İki takımın kadrosunda da Kadın A Milli Takımı oyuncuları yer alıyor.