Bir tarafta Messi'li dünya devi Barcelona... Diğer tarafta Eden Hazard'lı, Benzema'lı Real Madrid... Futbolun iki efsane kulübü sezonun ilk El-Clasico'unda kozlarını paylaşacak. Barcelona La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde Real Madrid'i konuk edecek. Barcelona sezonun ilk El-Clasico'sunda Real Madrid'i mağlup etmek istiyor. La Liga'da henüz yenilgisi bulunmayan Real Madrid ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

El-Clasico ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ekim Pazar günü Nou Camp'ta saat 14:00'te başlayacak mücadelenin Türkiye'de henüz yayıncısı bulunmuyor. La Liga haklarını Türkiye'de bu sezon alan yayıncı kuruluş bulunmuyor. Ancak El Clasico'nun yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük merak konusu...

Barcelona La Liga'da bu sezon 8 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Real Madrid'in ise bu sezon La Liga'da yenilgisi bulunmuyor. Zinedine Zidane 8 maçta 5 galibiyet, 3 de yenilgi aldı.

Dembele oynamayacak...

İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona forması giyen Ousmane Dembele'ye iki maç men cezası verdi.

Dembele, Sevilla'yı 4-0 yendikleri maçın 88. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Müsabakanın hakemi raporunda Fransız futbolcunun kendisine "Çok kötüsün" dediğini kayda geçince, federasyon oyuncuya cezayı kesti.

Maçın ardından hem Teknik Direktör Ernesto Valverde hem de takım kaptanı Lionel Messi, Dembele'nin çok zayıf bir İspanyolcaya sahip olduğunu söyleyip oyuncuyu savunsalar da cezadan geri dönüş olmadı.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, takımının 19 Ekim'de Eibar'la deplasmanda yapacağı maçın yanı sıra, 26 Ekim'deki Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.



