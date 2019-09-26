Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko canlı izle seçeneği ile basketbolseverler iki devin düellosuna tanık olmaya çalışıyor. Efes ve Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman idaresindeki Efes ile Zeljko Obradovic'in tarihini yeniden yazdığı Fenerbahçe Beko müthiş bir karşılaşmada birbirlerine meydan okuyor. Cevap bekleyen bazı sorular da var. Efes - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? gibi... Efes - Fenerbahçe canlı izle linki, canlı yayın bilgileri ve diğer detaylar aşağıda.

EFES - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

Efes - Fenerbahçe mücadelesi 26 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve TRTSPOR'dan naklen canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe - Efes maçı nerede oynanacak?

Efes - Fenerbahçe finali iki ekibe ev sahipliği yapan salonlardan farklı bir adreste oynanacak. İki dev, Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



