İspanya Süper Kupası sahibini buluyor. Valencia'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid ile Barcelona'yı 3-2 deviren Atletico Madrid, Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşıyor. Yarı finalde Benzema, Hazard ve Bale gibi isimlerin yokluğunda Valencia’yı 3-1’lik skorla rahat geçen Real Madrid’de Kroos, Isco ve Modric golleri atan isimlerdi. 19 Ekim’den bu yana hiçbir resmi maçta mağlubiyet almayan Zidane’ın ekibi ezeli rakibini yenerek bu prestijli kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor. Eflatun Beyazlılar’da Hazard, Benzema, Bale ve Asensio’nun sakatlığı devam ediyor.

Nefesleri kesen bir mücadelenin ardından Barcelona’yı 3-2’lik skorla saf dışı bırakan Atletico Madrid ise üst üste çıktığı 5 resmi maçı da kazandı. Sırasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova, La Liga’da Osasuna, Real Betis ve Levante, Süper Kupa’da ise Barcelona’yı yenen Diego Simeone’nin öğrencileri gözünü kupaya çevirdi. Kırmızı Beyazlılar Diego Costa, Lemar ve Gimenez’den yoksun olacak. Koke’nin durumu ise şüpheli. Atletico’nun gol umudu yine Barcelona karşısında da ağları havalandıran Morata olacak.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanacak olan dev randevu saat 21.00'den itibaren TRT SPOR'dan naklen şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - Atletico Madrid ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, R. Varane, Toni Kroos, Modric, Casemiro, Valverda, Jovic, İsco, F. Mendy

Atletico Madrid: Oblak: Lodi, Gimenez, Felipe, Trippier, Thomas, Herrera, Saul, Correa, Joao Felix, Morata,







