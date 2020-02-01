ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında bugün derbi maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta’yı konuk edecek. Geçen hafta Anadolu Efes’i yenen ev sahibi, ligde 8 galibiyetle 8. sırada, Galatasaray ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar, rakibini 74-65 yenmişti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. TİVİBU Spor 2 ve TRT SPOR 2 kanallarından eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı; Erşan Kartal, Kaan Büyükçil ve Orhan Çağrı Hekimoğlu üçlüsü yönetecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, lider Anadolu Efes'i uzatmada 104-98 mağlup edip, büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu sonucun ardından Efes, 13 maç sonra yenilgi yaşamıştı. Galatasaray ise ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmayı ise 92-71 kaybetmişti.