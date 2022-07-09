Bayram hazırlıklarını tamamlayan müslümanlar, Ramazan Bayramı’nın ilk sabahı kılınacak bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Bayram namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan Bayramı namaz saatlerini il il resmi sitesi olan diyanet.gov.tr'den yayınladı. Ramazan Bayramı’nı iple çeken müslümanlar, bayramı namaz kılarak karşılayacak ve ibadetlerini devam ettirecek. Müslüman alemi, 81 il namaz vakitlerini araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya ve Bursa gibi nüfus yoğunluğu fazla olan illerde bayram namazı saatleri merak konusu.









Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Bayram namazı saatleri | Kurban Bayramı Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve tüm illerin bayram namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir. 9 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;

ADANA 06:00

ADIYAMAN 05:46

AFYONKARAHİSAR 06:15

AĞRI 05:22

AKSARAY 06:02

AMASYA 05:49

ANKARA 06:03

ANTALYA 06:18

ARDAHAN 05:20

ARTVİN 05:24

AYDIN 06:28

BALIKESİR 06:23

BARTIN 06:00

BİLECİK 06:14

BİNGÖL 05:35

BİTLİS 05:29

BOLU 06:06

BURDUR 06:18

BURSA 06:17

ÇANAKKALE 06:28

ÇANKIRI 05:58

ÇORUM 05:53

DENİZLİ 06:23

DİYARBAKIR 05:38

DÜZCE 06:07

EDİRNE 06:23

ELAZIĞ 05:40

ERZİNCAN 05:36

ERZURUM 05:29

ESKİŞEHİR 06:12

GAZİANTEP 05:51

GİRESUN 05:38

GÜMÜŞHANE 05:35

HAKKARİ 05:25

HATAY 05:58

IĞDIR 05:18

ISPARTA 06:17

İSTANBUL 06:15

İZMİR 06:29

KAHRAMANMARAŞ 05:52

KARABÜK 06:00

KARAMAN 06:08

KARS 05:20

KASTAMONU 05:55

KAYSERİ 05:55

KİLİS 05:53

KIRIKKALE 06:00

KIRKLARELI 06:21

KIRŞEHİR 05:59

KOCAELİ 06:12

KONYA 06:09

KÜTAHYA 06:15

MALATYA 05:45

MANİSA 06:27

MARDİN 05:37

MERSİN 06:03

MUĞLA 06:27

MUŞ 05:31

NEVŞEHİR 05:58

NİĞDE 06:00

ORDU 05:40

OSMANİYE 05:56

RİZE 05:29

SAKARYA 06:10

SAMSUN 05:45

ŞANLIURFA 05:45

SİİRT 05:31

SİNOP 05:48

ŞIRNAK 05:30

SİVAS 05:46

TEKİRDAĞ 06:21

TOKAT 05:47

TRABZON 05:33

TUNCELİ 05:38

UŞAK 06:19

VAN 05:24

YOZGAT 05:55

ZONGULDAK 06:03

Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır. Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden “Sübhâneke” duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere “Allâhü ekber” diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa “sübhanellâhi’l-azîm” diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, “Fatiha” ve “zamm-ı sûre”yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Peşinden aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa “sübhânellahi’l-azîm” diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. “Tahiyyât”, “Salli” “Bârik”, “Rabbenâ âtinâ” ve “Rabbena’ğfirlî” duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara “zevâid tekbirleri” denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye “Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

“Teşrik tekbirleri”; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd” cümlelerinden oluşur.

Bayram namazı evde kılınır mı?

Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur. Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır. Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır.

Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir. Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür.