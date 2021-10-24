Bizler 2007'den sonra ilk kez Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Barcelona ya da Real Madrid'de boy göstermeyeceği bir El Clasico'ya tanık olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İspanya'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Lionel Messi'yi PSG'ye kaptırdıktan sonra La Liga'ya dalgalı bir başlangıç yapan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de E Grubu'na 2'de 0 yaparak başlamıştı. Hafta arası Dynamo Kiev'i 1-0 yenip biraz olsun rahat nefes aldılar. Real Madrid maçı öncesi takımda birçok eksik var, sol bek Jordi Alba'nın durumu maç saati netleşecek. Pedri, Ronald Araujo, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite ve Moussa Wague diye uzayan bir eksik listesi mevcut... TD Ronald Koeman savunmanın merkezinde "Gerard Pique & Eric Garcia" ile maça başlayacak, önünde Sergio Busquets olacak. Pedri'nin yokluğunda 2004'lü Gavi'yi orta alanda Busquets'e yardımcı rolde izleyeceğiz. Messi sonrası "10" numarayı emanet ettikleri Ansu Fati sol açıkta görev yapacak. En ileride Memphis Depay'ı göreceğiz. Sakatlıktan çıkan Fati sadece 3 maçta süre alabildi, yine de 94 dakikaya 2 gol sığdırmayı başardı. Depay ise 8 lig maçında 6 gol katkısı (4 gol - 2 asist) yaptı.

Real Madrid cephesine baktığımızda ilk 6 maçta gelen 16 puan sonrası, son 2 karşılaşmada 3 puan hasreti göze çarpıyor. Dani Ceballos ve Gareth Bale sakatlığı devam eden isimler... Hafta arası bazı antrenmanları kaçırsa da Karim Benzema'nın ilk 11 başlayacağı bilgisi İspanyol kaynaklar tarafından doğrulanmış durumda. TD Carlo Ancelotti, Benzema'nın sağında ve solunda Vinicius Jr. ile Rodrygo'ya görev verecek. Orta alanın değişilmez üçlüsü "Luka Modric, Toni Kroos & Casemiro" olacak. Savunmanın ortasında da Eder Militao ve David Alaba izleyeceğiz. Ancelotti; "Koeman bu maçtan korkmuyor olabilir ancak ben biraz ürperiyorum ve emin olun, bu içimdeki ürperme takıma pozitif olarak geri dönecek. Hayatta futbol maçı kaybetmekten daha kötü şeyler var..." dedi.









ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maçı Real Madrid kazandı!

- Camp Nou'da oynanan son 17 El Clasico'nun 16'sında "karşılıklı gol" izledik.

EL CLASICO'YA SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

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Diğerlerinde Real Madrid galibiyetine 2,02 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,13'ten oynayabilirsiniz. "Karşılıklı Gol Var" tercihi diğerlerinde 1,39 iken Misli.com'da 1,47!

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