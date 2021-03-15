Barcelona-Huesca canlı izle canlı iddaa oyna

Atletico Madrid, Getafe deplasmanında takılınca şampiyonluk umutları yeniden artan Barcelona, Camp Nou'da lig sonuncusu Huesca'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, La Liga keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

32 metreden Keylor Navas'ı avlayan Lionel Messi, beyaz noktadan Kosta Rikalı kaleciyi geçemeyince Barcelona, PSG'ye elendi ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi. La Liga'da durum biraz daha rayına oturmuş gibiydi, sürpriz Cadiz beraberliği sonrası 3 maçlık gol yemeden alınan 9 puan vardı. Philippe Coutinho ve Ansu Fati sakat, Gerard Pique ve Sergi Roberto'nun durumları maç saati belli olacak. PSG karşısında 3-4-3 gibi sahaya yayıldılar ama ligdeki son maçlarda biraz daha 3-1-4-2 gibi oynadıklarına şahit olduk. Orta alanın merkezinde, Frenkie De Jong'un yanında 18 yaşındaki Pedri harikalar yaratıyor. Hücumda da elbette Lionel Messi'nin yeri garanti, yanında ya Ousmane Dembele oynayacak ya da Antoine Griezmann. De Jong'la Pedri'nin arkasında da Sergio Busquets forma giyecek.

İlk 18 haftada tek galibiyet gelince Michel ile yollarını ayırıp takımın başına Pacheta'yı getiren Huesca, İspanyol teknik adamla çıktığı 8 maçta 8 puan toplasa da ligin dibinden henüz kurtulabilmiş değil... Sol bek Gaston Silva'nın sakatlığı devam ediyor. Dizinde problem olan bir diğer sol bek Luisinho'nun durumu ise maç saati netleşecek. Hücum alternatiflerinden Sandro Ramirez ve orta sahadan Pedro Mosquera da belirsiz. TD Pacheta, son maçlardaki 3'lü savunmayı Barcelona'ya özel önlem amacıyla bozar mı bilinmez, "Pulido, Insua & Siovas" değişilmez stoper tandemi olmuştu. Sağ tarafı komple Pablo Maffeo kontrol edecek, gole en yakın isim Rafa Mir olacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona son 3 lig maçını gol yemeden kazandı. (3 maç - 7 gol)

- Huesca'nın ligdeki son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Barcelona'nın iç sahadaki son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Huesca'nın deplasmanda oynadığı son 6 maçın 4'ünde "İlk Yarı 0-0" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %86'lık kesim Devler Ligi'ne havlu atan Katalan devinin lig sonuncusu Huesca karşısında 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.