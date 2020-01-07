Almanya - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’da bugün başlayacak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele edecek. Elemelerde Avrupa ikincisi unvanıyla yer alacak milli takım, B Grubu’nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk iki sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselerek çapraz eşleşecek. Yarı finalde galip gelen ekipler, finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 15.00'te başlayacak mücadele D Smart platformunda yer alan Spor Smart (77. Kanal) ekranlarından voleybolseverler ile buluşacak. Müsabakalar, ayrıca D Smart’ın resmi YouTube kanalından ve uydudan frekans bilgileri ile ücretsiz izlenebilecek.

Şampiyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek. Filenin Sultanları ilk kez 2012 Londra’da olimpiyata katılmaya hak kazanmıştı.

Olimpiyat Elemeleri Statüsü

Grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk iki sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Finalde şampiyonluğa ulaşacak takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari ve Teknik Kadrosu

TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu

Takım Menajeri: Pelin Emniyetli

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek

İstatistik Antrenörleri : Artun Aksan, Fatih Yağcı

Kondisyoner: Alessandro Bracceschi

Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski

Masör: Murat Beder

Psikolog: Seren Akıncı Özdurulmuş

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’ndeki maç programı şu şekilde:

Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

7 Ocak 2020

TSİ 15.00 Almanya – Türkiye

8 Ocak 2020

TSİ 15.00 Hırvatistan – Türkiye

10 Ocak 2020

TSİ 18.30 Türkiye – Belçika

11 Ocak 2020

Yarı Finaller