Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de kendisini hissettiren coronavirüs önlemleri dolayısıyla 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı bulunuyor. 20 yaş altı milyonlarca kişi geçen hafta çarşamba ve cuma günleri iki grupta sokağa çıktılar. Bu hafta yine 4 saat sokağa çıkma izninden faydalanmak isteyen çocuklar ve gençler kendileri için verilen tarih ve saati bekliyor.

0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?

0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.









Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek."

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.