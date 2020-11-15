A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam kritik bir karşılaşmaya çıkacak. 3 puanla üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, B Ligi Grup 3'te 8 puanlı lider Rusya'yı, Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, grubumuzda şu ana kadar oynadığı 4 maçın 3’ünde berabere kaldı. Milliler deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Rusya'yı, bugüne kadar hiç mağlup edemedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ruslar'la, 7 kez karşı karşıya geldi. Rakibimize 3 kez yenildik, 4 kez berabere kaldık. Attığımız 3 gole karşılık, kalemizde 8 gol gördük. Sırbistan'ın 2 puanla sonuncu, Macaristan'ın da 7 puanla ikinci olduğu grubumuzda Ay-Yıldızlılar, bu akşam sahasında çifte zafer yaşamak istiyor.

Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler...

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)