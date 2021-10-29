İngiltere Premier Lig 10. hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur sahasında Manchester United’ı ağırlayacak. Tottenham Hotspur Stadyum’unda oynanacak karşılaşmayı hakem Stuart Attwell yönetecek. Cumartesi günü TSİ 19:30’da başlayacak karşılaşma S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Premier Lig’de 59. randevu

Tottenham Hotspur ile Manchester United oynanacak maçla ligde 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, Manchester United’ın 36-10 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Tottenham Hotspur'un bu maçlarda attığı 57 gole, Manchester United 98 golle karşılık verebildi. Rekabet analizinde Manchester United’ın deplasmanda oynadığı 29 maçta 14-6 üstünlüğü bulunuyor. 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sakat ve Cezalılar

Ev sahibi takımda Ryan Sessegnon, misafir takımda ise Raphael Varane sakatlığı; Paul Pogba ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Muhtemel 11’ler

Tottenham: Lloris, Reguilón, Dier, Romero, Royal, Højbjerg, Skipp, Heung-Min, Ndombele, Moura, Kane

Manchester United: Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Matic, Fred, Cavani, Fernandes, Rashford, Ronaldo



