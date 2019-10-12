ABD’li güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims, Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı işadamı Serdar Bilgili’ye açtığı babalık davasını kazandı.

Ivy Sims 4 yaşındaki kızına hamile kaldıktan 13 gün sonra Bilgili’nin başka birisiyle evlendiğini öğrenince çok üzüldüğünü ve davalının kürtaj olma isteğini inancı gereği kabul etmediğini belirterek bebeği doğurduğunu açıklamıştı.

Akşam’dan Neslihan Keskin’in haberine göre; mahkeme kararına uyarak kızıyla DNA örneği veren Sims, 3 yılın ardından çocuğunun babasının Serdar Bilgili olduğunu kanıtladı. Mahkeme, Bilgili’yi aylık 10 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Ayrıca mahkeme, anne Ivy Sıms’e 165 bin 608 lira doğum masrafı ödenmesine karar verdi.

Serdar Bilgili ile Bodrum’da tanışan Ivy Sims, 2015’te Vaughn Elizabeth adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi.