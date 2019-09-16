Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi şifresiz yayınlanacak mı?
Finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları, başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi sadece Galatasaray temsil edecek. A Grubu'nda Real Madrid, PSG ve Club Brugge ile mücadele edecek Sarı-Kırmızılı takım ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi ile karşılaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi şifresiz yayınlanacak mı? Detaylar ve Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç programının detayları haberimizde...
Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.
Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
17 Eylül Salı
19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)
19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)
22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)(beIN MAX 2)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)
22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)
22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)
18 Eylül Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray (beIN SPORTS 1)
19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)(beIN SPORTS 4)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)(beIN SPORTS 1)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)(beIN MAX 1)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)(beIN Connect)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)(beIN SPORTS 3)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)(beIN MAX 2)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)(beIN SPORTS 2)
Grupta ilk iki sıra tur atlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Gruplar
Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 17-18 Eylül
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020