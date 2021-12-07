Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter Real Madrid'le deplasmanda liderlik maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan Real Madrid'le gruptan çıkmayı garantileyen ikinci sıradaki 10 puanlı Inter zorlu karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu ile oldukça formda olan Inter deplasmanda galibiyet arayacak. Real Madrid'e liderlik için beraberlik yetecek! Peki, Real Madrid - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Real Madrid - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 23.00'te başlayacak mücadele Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan Real Madrid'le gruptan çıkmayı garantileyen ikinci sıradaki 10 puanlı Inter zorlu karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Real Madrid'e gruptan çıkmak için beraberlik yetecek. Inter'in ise mutlaka kazanması gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

Yarın:

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)