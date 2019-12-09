Şampiyonlar Ligi'nde gözler Çarşamba akşamı Fransa'da oynanacak Paris Saint Germain - Galatasaray maçında olacak. Bu karşılaşma 13 puanla gruptan lider çıkmayı garantileyen PSG için formalite maçı olacak. Galatasaray'ın ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım PSG'yi deplasmanda yenerek Club Brugge'ün puan kaybetmesini bekleyecek. PSG'de ayrıca bu karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunurken Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti.

PSG - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Galatasaray'ın rakibini mutlaka deplasmanda yenmesi gerekiyor. Ayrıca bu galibiyet yalnızca Sarı-Kırmızılı takımın gruptan çıkmasına yetmiyor. Club Brugge'un da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. İspanyol ekibi de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi ve hiç bir iddiası bulunmuyor.

Falcao döndü!

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Yıldız futbolcu son oynanan Ankaragücü maçının son 12 dakikasında görev almıştı. Sarı-Kırmızılı takımda Luyindama, Feghouli, Ryan Babel ve Florin Andone'nin sakatlıkları bulunuyor.



