Cuma namazı evde nasıl kılınır? Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda her fırsatta uyarıda bulunuluyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında Cuma namazlarının cemaat ile kılınmaması kararı alınmıştı. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen Cuma, aynı zamanda haftada bir gün kılınan iki rekâtlık farz ibadetin adıdır. Diyanet İşleri Başkanlığının coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında cemaatle namaz kılınmaması kararının ardından Müslümanlar evlerinde bu namazı kılmaya başladılar.

Cuma namazı evde kılınır mı?

Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, corona virüsün yayılma tehlikesine karşı cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yeni tedbirler alınmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara din izin vermez."

"Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere sağlıklı olmanın yanı sıra başkasına zarar vermemenin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Coronavirüs riski kalkana kadar Cuma namazına cemaatle kılınmasına ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine binlerce müslüman vatandaş Cuma namazı evde kılınır mı, cemaatsiz kılınır mı? gibi araştırmalarını internet üzerinden araştırmaya başladı...

Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet, 4 rekat Zühri Ahir (Son öğle) ve 2 rekat vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat olarak kılınır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

2 rekatlık cuma namazı farzını kılmaya "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama" denilerek başlanır. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilip eller bağlanır ve Sübhaneke okunur. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" deyip doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" ve tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulup tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkınca ikinci rekata başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okumadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra birinci rekattaki gibi rükuya gidişler tekrarlanır. Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek tahiyyata otulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte yüz önce sağa çevrilir "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denir ardından sola çevrilip aynı söz tekrarlanır. Bu selamla birlikte cuma namazının farzı kılınmış olur.

"Allahu Ekber" denilerek rükuya gidiler. (Anlamı: Allah en büyüktür)

"Subhane Rabbiyel Azim" rükuda 3 kez denir. (Anlamı: Ey büyük Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)

"Semiallahulimen hamideh" doğrulurken söylenir. (Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti.

"Rabbena leke'l-hamd" tam dik durunca söylenir. (Anlamı: Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır)

"Subhane Rabbiye'l-ala" secdeye gidildiğinde 3 defa söylenir. (Anlamı: Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)

"Esselamu aleykum ve rahmetullah" önce sağ sonra sola baş çevrildiğinde söylenir. (Anlamı: Allah'ın selamı üzerinize olsun)

"Allahumme ente's-selamu ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram" namaz bitiminde söylenir. (Anlamı: Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.)

Tesbih çekilirken neler söylenir manası

"Subhanallah" (33 kez) Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

"Elhamdulillah" (33 kez) Anlamı: Hamd Allah'adır.

"Allahu Ekber" (33 kez) Anlamı: Allah en büyüktür.

"Amin" dua edildikten sonra söylenir. Amin'in anlamı : Duamı kabul et



