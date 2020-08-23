Fransa Lig 1'de 2020-2021 yılı heyecanı başladı. 1. hafta maçında Monaco ile Reims kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru Monaco maçına 11'de başlıyor. Monaco - Reims maçı misli.com üzerinden canlı yayınlanıyor. Monaco - Reims maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Monaco ve Reims ilgili son bilgiler...

Yarıda kalan geçtiğimiz sezonu 9. sırada bitiren Monaco, 5. sırada bitirip Avrupa vizesi alan Nice'in sadece 1 puan gerisindeydi. Yarım kalan bu hikayede günah keçisi de Robert Moreno oldu ve İspanyol teknik adam ile yollar ayrıldı. Yeni sezona Niko Kovac ile girecek olan Monaco, oynadığı 4 hazırlık maçının tamamında gol atmayı başarırken 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Reims'dan stopere takviye olarak alınan Axel Disasi, ilk resmi maçını da eski takımına karşı ilk 11'de olacak.

Geçen sezonun erken kesilmesi Reims'ı Avrupa potasında tutmuştu ve kadroya iki önemli takviye yapıldı. İsveç doğumlu, Norveç milli takımında da oynamış Kosovalı Valon Berisha ile İngiltere doğumlu ancak genç takımlarda İskoçya'da boy gösteren geleceği parlak Fraser Hornby kadroya eklendi. 98 doğumlu, Disasi'nin Monaco'ya gidişi sonrası hazırlık maçlarında savunma liderliğiyle dikkat çeken Wout Faes de, Belçika'da kiralık sürecini noktalayıp takımın bir parçası olarak yeni sezona hazır bir şekilde girme gayretinde...