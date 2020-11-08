Lazio - Juventus (CANLI İZLE)

Vedat Muriqi'nin forması giydiği Lazio Serie A'da 7. hafta maçında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Juventus ile karşı karşıya gelecek. Dev maçın sonucu merakla bekleniyor. Son iki maçını kazanan ve çıkışa geçen Lazio, son olarak Spezia'yı deplasmanda yenen Juventus'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Merih Demiral ve Vedat Muriqi mücadeleye 11'de başlıyor.

Lazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Olimpico'da oynanacak ve bugün saat 14:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçı MİSLİ.COM ÜZERİNDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Lazio - Juventus 11'ler...

Lazio: Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares, Correa, Vedat Muriqi

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Danilo, Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta, Cristiano Ronaldo, Morata

Misli.com'a üye olan herkes bu karşılaşmayı misli.com ve uygulamaları üzerinden canlı olarak izleyebiliyor...

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