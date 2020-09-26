Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. Süper Lig’deki iki karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alan siyah-beyazlı ekipte lisansı çıkarılan Vincent Aboubakar da forma giyebilecek. Ayrıca siyah-beyazlı ekipte Covid-19 nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Sergen Yalçın da geri döndü. Yalçın Konyaspor maçında takımın başında olacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Boyd, Atakan, Dorukhan, Mensah, Ljajiç, Güven

Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

4 maçta tek galibiyet

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK’a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.

Aboubakar’ın lisansı çıkarıldı

Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar’ın lisansı çıkarıldı. Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017’de ligdeki Osmanlıspor karşısında çıkan Aboubakar, yarınki mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.

Kim öne çıkar?

Mensah... Artık bu maç ile birlikte uyum sürecinin bitmesi bekleniyor. Topla çok etkili olan yıldız oyuncu, Avrupa Ligi’nde kaçırdığı gollere rağmen takımını atağa sürüklemesi ile dikkat çekmişti. Ljajic ile rekabeti kızıştı. Teknik ekip, Sırp asıllı oyuncuyu; milli takımda oynadığı sol açıkta denedi. Mensah ve Ljajic’in aynı anda oynama durumu belirdi. Bu da Mensah’ı maçın adamı olmaya iter.

Sergen Yalçın takımın başında

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında bugün Konyaspor’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör SergenYalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Kafile, idmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla Konya’ya gidip kampa girdi. Korona virüsü yenen Sergen Yalçın, bu akşamki maçla takımının başına geri dönecek.

Lens'e büyük şok

Ligde 3. hafta mücadelesinde Konyaspor’a konuk olacak Siyah- Beyazlılar’da sakatlığı süren; Atiba Hutchinson, tedavisi devam eden Kevin N’Koudou ile idari ve teknik ekibin kararı sonrasında Konya’ya götürülmeyen Jeremain Lens, bu akşam takımda yer almayacak. Rio Ave’yle oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. tur ön eleme maçındaki performansı sebebiyle büyük eleştiri alan Lens’ten ek olarak kendisine kulüp bulması istendi.

Kara Kartal rekabette üstün

Kara Kartal ve Konyaspor ,bugün yapacakları maçla lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 38 karşılaşmanın 22’sini kazandı, 12’sinde berabere kaldı, 4’ünü kaybetti. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 78 golüne, rekabetteki son 8 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 1-0 ve3-0 üstünlük sağlamıştı.

Konya deplasmanı Kartal'ı üzmüyor

Siyah-Beyazlılar ve Konyaspor arasında ligde Konya’da yapılan 19 maçtan 7’sini Beşiktaş kazanırken,10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2’sinde galibiyet alabildi. Konya’da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı. Öte yandan Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini,1992-1993 sezonunda İstanbul’daki maçta 7-0’lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Ev sahibinde 3 eksik

Süper Lig'de ilk haftayı BAY geçen, 2. haftada Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Konyaspor’da bu akşamki Beşiktaş mücadelesi öncesinde 3 eksik var. Yeşil- Beyazlılar’da sakatlıkları süren; Anicic, Alper ve Erdon Daci, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.