İdris Koçovalı neden öldü? Çukur ne zaman, saat kaçta?

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur için geri sayım başladı. Eylül ayının gelmesi ile dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelmişti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Köstendil, Öner Erkan, Necip Memilli ve Perihan Savaş'ın yer aldığı dizinin kadrosuna Damla Sönmez ve Hazal Subaşı da dahil oldu. Dizide Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Koçovalı karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bu nedenle Çukur İdris Koçovalı öldü mü sorusu yanıt arıyor.

Çukur ne zaman, saat kaçta?

Çukur dizisinin merakla beklenen yeni sezonu bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak. Aras Bulut İynemli’ye yeni sezonda başarılı oyuncu Damla Sönmez eşlik edecek.

İdris Koçovalı öldü mü?

İdris Koçovalı karakterini canlandıran Ercan Kesal ise yeni sezonda kendi isteği üzerine olmama kararı aldı. Dizi hayatının kendisini çok yorduğunu açıklayan Kesal, zor set şartlarının artık kendisine göre olmadığını ve bu yüzden diziden ayrıldığını açıkladı. Aynı zamanda yazar olan Kesal, yazmak ve film çekmek istediğini duyurdu.

Çukur son bölümde neler oldu?

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı'nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmiş bir halde morga gelerek, kendini tanıtır. Akın Koçoval'yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü.

İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür. Sonunda cesaretini toplayarak ceset torbasını açar. Ancak karşısındaki yüz oğlunun yüzü değildir. Bu sırada diğer tarafta oğlu Akın ona doğru bakmaktadır. Selim oğlunu farketmez. Akın “baba” der. Selim şoke olur. Akın babasının yüzüne bakıp gülümser. Kollarını kaldırır ve “bab” diyerek ona doğru yürü. Selim yaşadığı olayın şoku ile ona bir tokat atar. Akın'a ne yaptığını sorar. Ardından oğluna sarılır.

Akın içeride Yücel'in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı'ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel'in Akın'ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel'e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer'e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel'e parası olup olmadığını sorar. Yücekl olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.

Akın içeride Yücel'in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı'ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel'in Akın'ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel'e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer'e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel'e parası olup olmadığını sorar. Yücekl olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.