Gaziantep FK ile Beşiktaş Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.

Sergen Yalçın geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında çıkan ilk 11'i bozmadı. Josef maça yedek kulübesinde başlıyor

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Kanabıyık, Djilobodji, Vetrih, Oğuz, Olkowski, Maxim, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Dorukhan, Atiba, Larin, Ghezzal, Aboubakar





Josef De Souza Antep'e gitti...

Beşiktaş'ın 6. haftada Yukatel Denizlispor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza,karşılaşmada görev yapamayacak. Beşiktaş'ta cezalı olan Josef de Souza, Tahkim'den ceza indirimi gelmesi ihtimaline karşılık Gaziantep FK maçının kadrosuna alındı.

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile takımla çalışmalara başlayan Georges-Kevin N'Koudou'nun yarınki maçta görev alması beklenmiyor. Sakatlıkları sona eren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Gaziantep cephesi

Gaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuşacak. Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak.

Cezalı oyuncunun bulunmadığı Gaziantep ekibinde, sakatlıkları bulunan Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un durumları da maç saatinde belli olacak.