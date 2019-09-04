2 aylık hasret bitti, sevenler nihayet kavuştu... Radamel Falcao pazar akşamı İstanbul’a ayak bastığında yer yerinden oynadı. Havalimanında saatlerce bu anı bekleyen 10 bin Galatasaraylı, özel uçakla gelen Kolombiyalı dünya yıldızını bağırlarına bastı. Eşiyle birlikte taraftarlara 3’lü çektiren Falcao mutluluktan yerinde duramazken, “Böyle güzel bir yere gelmeyi, böyle güzel bir formayı giymeyi nasip ettiği için Tanrı’ya şükürler olsun. Artık Galatasaray’dayım” açıklamasını yaptı.

Falcao imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler için saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirileceği ifade edildi. Saha içinde yapılacak imza töreninin, sarı-kırmızılı taraftarlara açık olacağı aktarıldı. Kombine kart sahipleri ile GS Store'dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebileceği kaydedildi. Törenin GS TV'den naklen yayınlanması bekleniyor.

İmza töreni bilet fiyatı ne kadar?

İmza töreninin biletlerinin "passo.com.tr" üzerinden 23 liraya satışa sunulduğu ve passolig kartı bulunmayan taraftarların Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecekleri bildirildi. Açıklamada, imza töreninde meşale yakmanın yasak olduğu belirtilirken, stada giriş esnasında taraftarların üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde, el konulacağı vurgulandı.

Eşi benzeri görülmemiş bir tören

Falcao’yu getiren uçak sürekli rötar yapmasına rağmen taraftarlar genel havacılık terminaline akın ederken, akşam saatlerinde bekleyenleri sayısı 10 bini aştı. Falcao ve ailesinin kapıda gözükmesiyle ise coşku tavan yaptı. Kolombiyalı süper star ve eşi gördükleri manzara karşısında şaşkınlıkları gizleyemezken, art arda meşaleler yandı. Unutulmaz anlar yaşandı. El Tigre (kaplan) lakaplı yıldıza müthiş bir hoşgeldin partisi hazırlayan taraftarlar, esas şovu ise Türk Telekom Stadı’na bıraktı. Yönetimin planı, Aslantepe’de eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlemek. 52 bin kişilik tribünlerin tıklım tıklım dolması hedefleniyor.

Aslantepe’ye hayran kaldı

İstanbul’a ayak bastıktan sonra Falcao önceki gece soluğu hemen Türk Telekom Stadı’nda aldı. Ailesiyle birlikte yeni mabedini görmek isteyen Kolombiyalı futbolcunun, stadı çok beğendiği öğrenildi. Yıldız golcü kulüp personeline, “Burada taraftarın karşısında ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Galatasaray, milli aradan sonra 4. hafta maçında Kasımpaşa’yı Aslantepe’de konuk edecek.

15 Eylül’de sahada

Sakatlığını gerekçe gösterip Monaco’nun son iki maçında forma giymeyen Falcao’nun sağlık durumu gayet iyi. Fransız ekibiyle iyi bir kamp dönemi geçiren ve gelmeden de yine idmanlara devam eden Kolombiyalı futbolcu, hemen oynayabilecek durumda. Teknik direktör Fatih Terim de Falcao’yu milli aradan sonraki ilk lig maçında sahaya sürmeyi düşünüyor. 15 Eylül’de Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde Falcao, ilk kez parçalı formayı giyecek ve hünerlerini gösterecek.

Rüya takım tamamlandı

Falcao’nun transferiyle birlikte yeni Galatasaray ortaya çıktı... Geçen sezonki kadro neredeyse yarı yarıya değişirken, yeni Aslan artık çok daha güçlü ve rakipleri için ürkütücü. Fernando-Ndiaye’den boşalan orta saha ikilisine piyasa değerleri toplam 58 milyon Euro olan Seri-Nzonzi transfer edilirken, Onyekuru’nun yerine solda Ryan Babel var. İleride ise taraftarların aylardır beklediği Radamel Falcao. Kolombiyalı dünya yıldızının gelişiyle birlikte Galatasaray’ın toplam kadro değeri 123 milyon Euro’ya ulaştı.