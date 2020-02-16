Sezonun ikinci yarısında ligde fire vermeyen ve toplamda 5 maçlık galibiyet serisi olan Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor’u devirmesi halinde serisini 6’ya çıkartacak olan Cim Bom, 42 puana yükselecek ve zirve iddiasını ciddi bir şekilde sürdürecek. Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle 24 puan toplayan Yeni Malatyaspor ise Galatasaray karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Alper Ulusoy yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Feghouli, Emre , Onyekuru, Adem.

Yedekler: Okan, Ahmet, Selçuk, Falcao, Belhanda, Linnes, Andone, Jesse, Emin, Taylan

(Muhtemel)Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Bifouma, Donald, Kjartansson, Umut

Hedef 6’da 6 yapmak

Yeni Malatyaspor’u devirmesi halinde serisini 6’ya çıkartacak olan Cim Bom, sonrasında esas zorlu fikstüre giriş yapacak. Haftaya Kadıköy’e çıkacak Aslan, sonrasında sırayla Gençlerbirliği, Sivasspor (d) ve Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Maç eksiği ile lider Başakşehir’in 4 puan gerisinde olan Galatasaray’da Terim kesinlikle hata istemiyor.

Galatasaray'da tek eksik Mariano

Galatasaray’da ikinci yarının formda ismi Mariano, kupada gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı. Brezilyalı sağ bekin dışında Cim Bom’da eksik bulunmuyor. Sakatlığı geçen Falcao ve Saracchi’nin 21 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Aynı şekilde Andone’nin de herhangi bir problemi yok.

Yeni Malatyaspor'da 2 eksik

5 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, ligde sıkıntılı günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’dan en kötü beraberlikle dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Kemal Özdeş, bu maçta sakat Fofana ve kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş’tan yararlanamayacak.

45 bin taraftar tribünde olacak

Galatasaray’ın üst üste galibiyetler alması taraftarları da ayağa kaldırdı. Kombine sahipleriyle birlikte satılan bilet sayısı 40 bine ulaşırken, yönetim bugün tribünlerde 45 bin kişinin olmasını bekliyor. Hafta içinde Alanyaspor’u 3-1 yenmesine rağmen kupaya veda eden Cim Bom’da, takımın hırslı görüntüsü taraftarları fazlasıyla memnun etmişti. Kulüp, maça gelemeyecek taraftarların kombine devri yapması için çağrıda bulunuyor.

Adem Büyük’e kart uyarısı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da sınırda tek isim var; Adem Büyük. Teknik heyet, Falcao ve Andone’nin yokluğunda takımı sırtlayan Adem’den bugünkü maçta dikkatli olmasını istedi. Adem, kart görmesi durumunda haftaya Kadıköy’de forma giyemeyecek. Sadece Adem’e değil, tüm futbolculara uyarı yapılırken, hakem ile gereksiz diyaloğa girilmemesi istendi.

Aslan için rövanş maçı

Ligin ilk yarısında takıldığı takımları ikinci devrede bir bir deviren Galatasaray, Yeni Malatyaspor’a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Cim Bom, Yeni Malatya’da oynanan maçı 1-1’lik skorla tamamlamıştı. Sarı- Kırmızılılar, son dakika golüyle Aslan’ın elinden puanı kapmıştı. Aslan, taraftarı önünde bu akşam hesap kapatmak istiyor. Fatih Terim’in öğrencileri, ilk yarıda yenildiği Denizli ve berabere kaldığı Konya’yı ikinci devrede mağlup etmeyi başardı.

6. randevu

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takımın da 2’şer galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 5 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya’daki karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Aslan ligde seriye bağladı

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye doğru ilerleyen Galatasaray, bu istatistiğini Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa’yı mağlup etme başarısı gösterdi. Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde Yeni Malatyaspor maçından 3 puan alıp, Kadıköy’e moralli gitmek istiyor.

Evinde 5 maçtır yenilmiyor

Türk Telekom Stadyum’ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir’e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı.

Son 5 maçta 17 gol attı

Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerde gol yollarında da etkindi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçtaki aldığı 5 galibiyette 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Savunmada da işi sıkı tutan Cimbom, sadece 2 kez kalesini gole kapatamadı.

Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, 17 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise kalesinde 29 gole engel olamadı. Cimbom, 35 kez gol sevinci yaşarken, Malatya ekibi de 34 kez rakip fileleri havalandırdı.



