Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Marsilya'yı ağırlıyor. Sarı kırmızılılar, Marsilya’yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak.

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Galatasaray - Marsilya ilk 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne.

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Cengiz Ünder son anda kadroda

Fransız devinde hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, son anda Galatasaray deplasmanı kadrosuna dahil edildi. Milli yıldızın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Payet forma giyemeyecek

Lazio maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marsilya'nın tecrübeli yıldızı ve en skorer ismi Payet, bugün Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Çoğunlukla sağ bekte şans bulan Rongier de bir diğer cezalı oyuncu.

Cim Bom'da 2 eksik var

Sakatlıktan döndükten sonra çalışmalara başlayan ancak geri dönüş süreci devam eden Arda Turan ile tedavisi Fransa'da süren Sacha Boey, kadroda yok. Ayrıca Assuncao, Aytaç, Fatih Öztürk ve Oğulcan, UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.

Takıma sarı kart uyarısı

Aslan'da Diagne ve Muslera, bugün sarı kart görmeleri halinde, E Grubu'ndaki son maç olan Lazio deplasmanında forma giyemeyecekler.

Avrupa'daki 299. sınav

Galatasaray, Marsilya mücadelesi ile birlikte 299. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekibin 105 galibiyeti, 79 beraberliği, 114 yenilgisi bulunuyor. Toplamda 396 gol atan Cim Bom, kalesinde 444 gole engel olamadı.