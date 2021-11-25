UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda bulunan Galatasaray , 5. hafta maçında Marsilya'yı konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, evinde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray’da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Galatasaray - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Marsilya maçı, bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

Galatasaray - Marsilya ilk 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne.

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Eksikler Sacha Boey ve Arda Turan

Galatasaray’da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.

Cengiz Ünder kadroda

Galatasaray’ın rakibi Marsilya’da ise takımın en önemli oyuncularından Dimitri Payet, son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fransız temsilcisinde Valentin Rongier de cezasından dolayı süre alamayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder ise kadrodaki yerini aldı.