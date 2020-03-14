Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri... Süper Lig'in 26. haftası dev bir maça sahne olacak. 49 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray, 43 puanla 5'inci basamakta yer alan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Süper Lig'de son 9 maçta rakiplerine yenilmeyen Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Beşiktaş ise lige havlu atmamak için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ve Avrupa'nın birçok ülkesinde futbol dahil spor müsabakalarının ertelenmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, seyircisiz oynanacak karşılaşma, iki takım arasında seyricisiz oynayanacak ikinci maç olarak tarihe geçecek. Daha önce 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadele Galatasaray'ın cezası sebebiyle seyircisiz oynanmış ve Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelede, yardımcı hakem olarak Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Saat 19:00'de başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Beşiktaş 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Yunus, Ömer, Emre, Jimmy, Andone, Taylan

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz





9 haftadır yenilgi yok

Galatasaray ligde oynadığı son 9 maçta rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Cim Bom bu süreçte 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

En az golü Aslan yedi

Galatasaray ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar geride kalan 25 haftada sadece 20 gol yedi.

3 futbolcu ceza sınırında

Cim Bom’da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Feghouli, Donk ve Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Rizespor deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Kara Kartal’da 6 isim sınırda

Siyah-Beyazlılar’da Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N’Koudou, Boyd ve Umut Nayir haftalardır sarı kart ceza sınırında ve son üç maçı kart görmeden geçmeyi başararak Galatasaray derbisine takımın eksiksiz çıkmasını sağladı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçlarını kart görmeden geçiren altı futbolcudan, Galatasaray derbisinde kart görecek olanlar 27’nci haftada oynanacak Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

Tek eksik Adem Büyük

Galatasaray dev mücadeleye tek eksikle çıkacak. Sakatlığı devam eden Adem Büyük, kadroda yer almıyor. Tecrübeli futbolcunun yokluğunda, Andone 21 kişilik kadroya dahil edilecek.

Burak Yılmaz son 7 maçta 6 gol attı

Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla geçen hafta Ankaragücü’ne klas bir gol kaydederek formunun zirvesinde olduğunu göstermişti. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz’ınson 7 karşılaşmada 6 golü bulunuyor ayrıca Ganalı yıldız Boateng, 5 mücadelede rakip fileleri 2 kez sarstı.

1 milyar 230 milyon TL’lik derbi

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 101 milyon 450 bin Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 73 milyon 580 bin Euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Günlük kura göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 230 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Mario Lemina

Derbide sahanın en değerli futbolcusu Mario Lemina olacak. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lemina, 13 milyon Euro değeri ile 14 milyon Euro değeri olan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'den sonra ligde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin 12, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun da 10 milyon Euro değeri olduğu gösteriliyor. Beşiktaş’ta ise en değerli isim 11 milyon Euro piyasa değeri ile Adem Ljajic. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida'nın 8, Mohamed Elneny'nin de 6 milyon Euro değeri bulunuyor.

Kalecilere bakıldığında Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın da Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius’un da piyasa değeri 5 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 346 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 111 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 484 golüne Beşiktaş 453 ile karşılık verdi.

Ligde Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 123 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 36 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 129 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta ise siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

Galatasaray ilk, Beşiktaş ikinci yarılarda daha çok gol atıyor

Derbi maç öncesi ev sahibi Galatasaray müsabakaların ilk yarısında, Beşiktaş ise ikinci yarısında attığı gollerle dikkati çekiyor. Galatasaray geride kalan 25 haftada attığı 44 golün 27’sini ilk yarıda kaydetti. Rakibinin aksine ilk yarıları daha sakin geçiren siyah-beyazlılar ise ilk yarılarda 12, ikinci yarılarda 28 gol kaydetti.

Galatasaray ilk 15 dakikada 6 gol attı

Müsabakaların 15 dakikalık periyotları dikkate alındığında sarı-kırmızılı ekip ilk 15 dakikada 6 kez gol sevinci yaşadı. En fazla golünü 16 ile 30. dakikalar arasında rakip filelere gönderen sarı-kırmızılı ekip bu bölümde 11 gol atmayı başarırken, ilk yarıdaki son 15 dakikalık kısımda 10 gol kaydetti. Müsabakaların ilk yarılarının uzatma bölümlerinde gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıları, oyunun ilk bölümlerine oranla daha sakin geçirdi.46 ile 60. dakikalar arasında 3 gol atan Galatasaray, 61 ile 75. dakikalar arasına 4 gol sığdırdı. Sarı-kırmızılı takım mücadelenin son 15 dakikalık bölümünde ise 7 kez skor tabelasını değiştirdi. Galatasaray karşılaşmaların uzatma bölümlerinde ise 3 gol atarak ikinci 45 dakikalarda toplam 17 gol attı. Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 9 golüyle Galatasaray’ın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.

Beşiktaş ikinci yarılarda açılıyor

Rakibi Galatasaray’ın aksine ilk yarıları sessiz geçiren Beşiktaş maçların ikinci yarısında etkili oluyor. Bu sezon rakip fileleri 40 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, attığı gollerin 28’ini müsabakaların ikinci yarısında kaydederken ilk yarılarda toplam 12 gol attı. 1 ile 15 ve 16 ile 30. dakikalarda 3’er gol atan Beşiktaş, ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde 4, uzatma dakikalarında ise 2 kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünü kapsayan 46 ile 60. dakikalar arasında 8 gol atan siyah-beyazlı takım 61 ile 75. dakikalar arasında rakipleri karşısında 9 kez gol sevinci yaşadı ve bu bölüm Beşiktaş’ın en fazla gol attığı dakika aralığı oldu. Son 15 dakikalık bölümde de 8 gol atan Beşiktaş, uzatmalarda da 3 kez gol mutluluğu yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli forveti Burak Yılmaz bu süreçte attığı 13 golle takımının en golcü isim oldu.

Muslera güven veriyor, Karius tedirgin ediyor

Galatasaray ile Beşiktaş’ta kalecilerin performansı da sonuca etkide bulunacak. Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı kaleci Fernando Muslera performansıyla taraftarlarına güven verirken, Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamadı.

Muslera 24 maçta 19 gol yedi

Süper Lig’in ikinci yarısındaki başarılı sonuçlarıyla şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Galatasaray’da Muslera da performansıyla takımına katkı verdi. Bu sezon 24 lig maçında toplam 2 bin 160 dakika süre alan Uruguaylı kaleci, 19 gol yedi. Muslera, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamadı. Fernando Muslera, ligin ikinci yarısındaki 8 maçta 5 gole engel olamadı. Uruguaylı file bekçisi, bu sezon 11 lig maçında kalesini gole kapadı.

Derbi deneyimi yüksek

Galatasaray’a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 9 sezonda toplam 43 derbi maçta görev aldı. 34 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 17 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 40 golüne engel olamayan Muslera, 16 derbi maçında gol yememeyi başardı. Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş’a karşı 19’u Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa’da olmak üzere 20 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 20 gol yedi.

Karius çare olamadı

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon yine beklentileri karşılayamadı. Ligin ilk haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamayan ve sonrasındaki 24 maçta 2 bin 160 dakika süre alan Karius, 29 gol yedi. Karius, son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Siyah-beyazlı kaleci, bu sezon 7 lig maçında gol yemedi. Süper Lig’in ikinci yarısında da beklentileri karşılayamayan Karius, 8 maçta 10 golü kalesinde gördü.

Derbi karnesi de zayıf

Geçen sezon başında İngiltere’nin Liverpool takımından 2 yıllığına kiralanan Karius, oynadığı 6 derbi maçta 9 gol yedi. Alman file bekçisi, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray’a karşı 3 derbi maça çıkan Karius, 2 galibiyet ve bir yenilgi gördü. Siyah-beyazlı file bekçisi, Galatasaray ile oynanan 3 maçta kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray'ın avantajı Türk Telekom

Sarı-Kırmızılılar, 2011’de açılan Seyrantepe’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile tamamı Süper Lig’de olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, söz konusu dönemde Siyah-Beyazlılar ile 9, Sarı- Lacivertli takım ile 11 maç yaptı. Aslan, sahasındaki Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçların yüzde 75’inde mağlubiyet yüzü görmedi. İki takımla toplamda 20 maç yapan Cim Bom, 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 5 kez de mağlup oldu. Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında konuk ettiği 9 mücadelede ise 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.