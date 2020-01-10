İkinci yarı hazırlıklarına İstanbul’da başlayan ve 1 haftadır Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışan Galatasaray, bugün Antalya’ya geçiyor. Sarı-Kırmızılılar, Serik’te kısa bir kamp dönemi geçirecek. THY’nin özel uçuşuyla saat 10.00’da Antalya’ya hareket eden Galatasaray, ilk olarak Altay'la ardından Adana Demirspor'la hazırlık maçı yapacak. Cim Bom’da yeni transferler Onyekuru ve Saracchi’nin mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor. Teknik patron Fatih Terim, Altay karşısında hem yeni isimlerin hem de Emre Akbaba ve Linnes gibi kadroya ikinci devrede dahil olacak oyuncuların son durumunu görme fırsatı bulacak.

Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya kampındaki ikinci rakibi ise bir diğer 1. Lig ekibi Adana Demirspor. Karşılaşma cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak. Mücadelenin Galatasaray'ın resmi Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Aslan, bu karşılaşmayla birlikte son hazırlık maçına çıkmış olacak. Kafile çalışmalarına Antalya’da devam ederken, hafta içindeki kupa deplasmanı için doğrudan Rize’ye geçilecek.

Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor mücadelesinden sonra tekrar İstanbul’a dönerek, çalışmaları Florya’da sürdürecek.

Orta sahada büyük rekabet

Emre Akbaba’nın geri dönüşü, Taylan’ın performansı, orta sahadaki rekabeti en üst seviyeye çıkardı. Takımda kalırsa Nzonzi’nin yanı sıra, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Selçuk, Emre Akbaba, Taylan ve Belhanda, merkezde görev alabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

En hazırı Martin Linnes

Antalya kampı öncesi takım içerisinde yapılan fiziksel testlerde, kadroda en iyi durumdaki oyuncunun Martin Linnes olduğu ortaya çıktı. Norveçli futbolcu, ilk devreyi kadro dışı geçirmesine rağmen, tüm idmanlara katılmış ve İstanbul’daki tüm maçlara ailesiyle birlikte gelmişti.

Belhanda’nın gözü formada

Galatasaray’ın bonservisiyle satarak transfere kaynak yaratmak istediği Belhanda’nın, ayrılma gibi bir niyeti yok. Faslı futbolcu, dünkü idmanda da takımın en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çekti.