Dinamo Kiev-Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda

Devler Ligi’nde bu akşam G Grubu’nda saat 19.55’te çok özel bir maç oynanacak. A Milli Takımımız’ı çalıştırdıktan sonra bir süre dinlenmeye çekilen ancak yakın bir zamanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le anlaşan Mircea Lucescu, bundan tam 25 yıl önce profesyonel kariyerinde ilk maçına çıkarttığı Andrea Pirlo’ya rakip olacak. 75 yaşındaki Lucescu, futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra ilk teknik adamlık deneyimini bu sezon yaşayan Pirlo’nun Juventus’unu ağırlayacak. Luce, 1995 yılında İtalya’da Brescia’yı çalıştırırken, alt yapıdan çıkarttığı ve henüz 16 yaşında olan Pirlo’ya Serie A kariyerinde ilk şansı vermişti.

Barça’nın konuğu Ferencvaros…

Pirlo’nun kitabında övgü dolu sözlerle bahsettiği Luce ile kapışmasında koronaya yakalanan ve karatina sürecinde olan Cristiano Ronaldo forma giyemeyecek. Ancak Juve’de Merih’in, yine ilk 11’de olması bekleniyor. Grubun diğer maçında ise 22.00’de Barcelona evinde, 1995’ten sonra ilk kez grup aşamasında mücadele edecek Macar ekibi Ferencvaros’u konuk edecek.