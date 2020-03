Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120’den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 ile mücadelede doğru bilgi oldukça önemli.

Oxford Üniversitesi ve Karolinska Enstitüsü Biyofizik Uzmanı Dr. Erdinç Sezgin, Corona virüsü ile ilgili merak edilen tüm soruları editörümüz Onur Durmuş'a anlattı.





İşte Corona virüsle ilgili merak edilenler ve cevapları:

Merkezi Çin’in Wuhan kenti olan Corona virüsü salgınında şu ana kadara yüzlerce insan hayatını kaybetti. Çin başta olmak üzere tüm Dünya'da büyük paniğe sebep olan corona virüsü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'deki Corona virüs vakalarında hızlı bir artış söz konusu. Pek Corona virüsü konusunda doğru bilgilere sahip miyiz?

Corona virüs hakkında merak edilenler?

İnsanlar, Coronavirüs nedir? ,Covid-19 hastalığının belirtileri nelerdir?, Coronavirüsler nasıl bulaşır?, COVID-19, şikayeti olmayan kişilerden bulaşabilir mi?, Corona virüsü grip ya da soğuk algınlığından farkı nasıl anlaşılır?, Coronadan korunmak ve yayılmasını önlemek için yapılması gerekenler nelerdir, Coronanın tedavisi var mıdır?, Hastalığın kuluçka süresi ne kadardır?, COVID-19 hastalığına neden olan virüs, cansız yüzeylerde ne kadar süre yaşayabilir?, Yeni tip Coronavirüse karşı yapılmaması gereken şeyler var mı? gibi soruların cevabını arıyor.





ERDİNÇ SEZGİN KİMDİR?

Dr. Erdinç Sezgin 11 Mart 1985 tarihinde doğmuştur. 2004 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Genetik ve Biyomühendislik eğitiminin ardından Almanya Dresden’de doktora yapmıştır. Ardından Max Planck Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsü’nde bir yıllık deneyiminin takibinde Avrupa Birliği Burs Programları yardımıyla Oxford Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalara başlamıştır ve hala devam etmektedir. Araştırma projeleri, bağışıklık sistemi hücrelerinin nasıl çalıştığını fizik metodları kullanarak anlamak üzerinedir. Yüksek çözünürlüklü mikroskoplar ve sentetik biyoloji kullanarak kanserle savaşan T-hücreleri ve alerjiye sebep olan mast hücrelerinin moleküler düzeyde nasıl çalıştığını anlamayı amaçlamaktadır. Girişimci kişiliği ve başarılı çalışmaları sayesinde iki kere Excellence Ödülü, Oxford Görüntü Ödülü ve benzeri bir çok ödül almıştır. Ayrıca Science Matters, Journal of Physics Communications’da editörlük yapmaktadır.

