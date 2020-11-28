Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11'ler)
Geçen hafta önemli fırsatlardan yararlanamayan ve Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'in 10. maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Son 6 haftada yenilmeyen hafta içi kupa maçında da farklı kazanan Çaykur Rizespor'un maçı seriyi devam ettirmek. Galatasaray ise eksiklerine rağmen zirve takibini devam ettirmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Galatasaray'ın sahaya çıkacağı 11 belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta evinde Hes Kablo Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray, Rizespor karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Rizespor ise son 6 haftada kaybetmedi. Haftaya 12 puanla 9. sırada giren Karadeniz ekibi karşısında Galatasaray, 17 puanla 3.sırada.
İşte 11'ler
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne.
Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...