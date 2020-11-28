Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta evinde Hes Kablo Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray, Rizespor karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Rizespor ise son 6 haftada kaybetmedi. Haftaya 12 puanla 9. sırada giren Karadeniz ekibi karşısında Galatasaray, 17 puanla 3.sırada.

İşte 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne.

Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...























