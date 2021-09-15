Beşiktaş -Borussia Dortmund maçı öncesi heyecan artıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz, C Grubu’nun ilk haftasında Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. C Grubu'ndaki diğer maçta ise Sporting 22.00'de Ajax'ı ağırlayacak. Son olarak 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Beşiktaş, puan rekoru kırıp grubunu lider tamamlamıştı. 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemeyecek.

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Beşiktaş-Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

Sergen Yalçın’ın ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi

Borussia Dortmund maçı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın’la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez sahne alacak.

Daha önce 7 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan siyah beyazlılar, sadece 1 kez gruplardan çıkarken, o çıkışında da Türk takımlarına ait bütün rekorları kırmayı başardı. Devler arenasına ilk olarak 1997-1998 sezonunda katılan Siyah-beyazlılar, Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg'un arasında 6 puanla 3'üncü olarak gruptan çıkamamıştı.

2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Barcelona'nın olduğu grubu 4 puan ile son sırada bitiren Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda ise Chelsea, Lazio ve Sparta Prag ile mücadele etti. Bu kez 7 puana ulaşan Siyah Beyazlılar, yine 3. oldu ve gruptan çıkamadı. 2007-2008 sezonunda Porto, Liverpool ve Marsilya arasında 4. olan Beşiktaş, 2009 -2010 sezonunda da Manchester United, CSKA Moskova ve Wolfsburg'un olduğu grubu yine 4. bitirdi ve gruptan çıkamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş ile 2 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Kara Kartallar 20016-2017'de Benfica, Napoli ve Dynamo Kiev'in olduğu grupta 7 puanla 3. oldu.

Şampiyonlar Ligi kadrosu

Transfer döneminde 9'u yeni olmak üzere 12 futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş , ilk 4 hafta itibariyle kadro derinliği ve oynadığı futbol ile adından övgüyle söz ettiriyor. Geçen sezonun en çok parlayan futbolcuları olan Larin, Ghezzal, Rosier ve Josef'in yanına Pjanic,Teixeria, Batshuayi gibi yıldızları ekleyen siyah beyazlılar için, Şampiyonlar Ligi maçları gerçek test maçları olacak.

1989-1990 sezonunda karşılaştılar

Böylece Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren Siyah Beyazlı ekip, 8 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlılar daha önce Borussia Dortmund’la 1989-1990 sezonunda Kupa Galipleri mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, rakibine 1-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup olmuştu.

Tek galibiyet Leipzig'e karşı

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı. Daha önce Almanya’dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig’i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul’da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.